Preken over de engelen

Als Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes over de heilsfeiten schrijven, gaat het vaak over de engelen. Ook in het Oude Testament hebben engelen vaak een grote plaats.

In ”De jakobsladder” (Gebr. Koster, 12,95 euro) staan negen overdenkingen van Bijbelse geschiedenissen waarin engelen een plaats hebben. Ds. C. Hogchem, predikant van de gereformeerde gemeente te Genemuiden, ontleende de titel voor zijn boekje aan de ladder die Jakob zag in zijn droom te Bethel (Gen. 28:12). De ondertitel, ”De engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen”, is ontleend aan Johannes 1:52. In het woord vooraf schrijft ds. Hogchem: „Christus is het Hoofd van de engelen en het Hoofd van Zijn gemeente. Hij wilde Jakobs Zaligmaker zijn en daarom waren de engelen zijn vrienden.”