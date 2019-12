P. C. Hooft-prijs voor Maxim Februari

Filosoof, essayist en columnist Maxim Februari krijgt de P. C. Hooft-prijs. Dat heeft de jury van de belangrijkste letterkundige prijs in Nederland dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de jury werpt de auteur een effectieve dam op „tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk.” Februari debuteerde in 1989, toen onder de naam Marjolijn Februari. In 2013 verscheen het eerste boek van Maxim Februari, ”De maakbare man. Notities over transseksualiteit”. Alleen al voor dit boek had de auteur de prijs verdiend, aldus de jury.