Owens Kleinere en Grotere Catechismus vertaald

„Waaruit moet alle waarheid over God en onszelf geleerd worden?” Het is vraag 1 uit ”De Kleinere Catechismus” van de Engelse puritein John Owen (1616-1683). Antwoord: „Uit de heilige Schrift, het Woord van God.”

Onder de titel ”De gezonde leer” verscheen bij uitgeverij Brevier een vertaling van Owens Kleinere en Grotere Catechismus (Brevier, Kampen, € 15,90). Dr. P. de Vries schrijft in zijn woord vooraf: „De eerste catechismus is heel kort en is, zoals Owen ook zelf aangeeft, bedoeld om aan jongeren te leren. Daarbij zullen we moeten denken aan kinderen in de leeftijd van de basisschool. De tweede en grote catechismus is een hulp om de kern van de prediking te onthouden. Die kern is voor Owen heel terecht de persoon, de ambten en daarmee het werk van Christus.”