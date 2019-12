Overdracht boekwinkel Damwoude

De christelijke organisatie Levend Water stopt met de Boek- en kadowinkels in Grootegast en Damwoude. De winkel in het Groningse Grootegast sluit per 21 december de deuren. De boekwinkel in het Friese Damwoude is sinds maandag overgenomen door de stichting Levend Water Damwoude.

Ds. A. A. Egas, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Damwoude, is de nieuwe voorzitter geworden van de stichting. Hij kreeg maandag de sleutel overhandigd van de vorige eigenaren, het echtpaar Geert en Klaske van der Woude. Beiden vinden het belangrijk dat de christelijke Boek- en kadowinkel voor Damwoude en de omgeving behouden blijft. De winst van de winkel zal ten goede komen van het evangelisatiewerk in Damwoude door verschillende kerken. In de winkel zijn vrijwilligers actief vanuit de plaatselijke kerken. In de komende periode houdt Klaske van der Woude de dagelijkse leiding in de winkel om de overdracht te begeleiden.

Het echtpaar Van der Woude kondigde eerder dit jaar aan dat Levend Water gesplitst zou worden. De overname van de winkel in Damwoude is daar het sluitstuk van. Het echtpaar is in januari gestart met het christelijk platform Bijbelse Bron. Op de website Bijbelsebron.nl worden Bijbelstudies, nieuws- en opinieartikelen worden geplaatst.