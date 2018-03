Overdenkingen van Spurgeon bij het Heilig Avondmaal

Het heilig avondmaal nam bij de Londense baptistenprediker Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) een bijzondere plaats in.

„Gedurende vele jaren was Spurgeon gewend het avondmaal van de Heere iedere zondag te vieren, of hij nu thuis was of in het buitenland, tenzij ziekte het hem verhinderde”, schreef –waarschijnlijk– zijn assistent Joseph Harrald. „Hij geloofde dat dit in overeenstemming was met het apostolisch gebruik (vgl. 1 Kor. 11:26).” Het boek ”Totdat Hij komt” (uitg. Groen, Heerenveen, 2017, 24,95 euro) bevat 26 avondmaalstoespraken die de predikant van Metropolitan Tabernacle hield. Ze werden opnieuw uit het Engels vertaald door Kees de Wildt uit Dordrecht. Voor Bijbelcitaten maakte hij gebruik van de Herziene Statenvertaling.