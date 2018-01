Overdenkingen van ds. J. Schipper voor ouderen

Ds. J. Schipper, predikant van de gereformeerde gemeente te Leerdam, schreef ”Uitzien in de levensavond” (uitg. Den Hertog, Houten; 14,90 euro). Het boekje bevat dertig korte overdenkingen over de ernst van het leven en de aangrijpende werkelijkheid van het sterven.

De overdenkingen gaan over dertig Bijbelse personen uit het Oude en het Nieuwe Testament die aan het einde van hun leven zijn gekomen, onder wie Henoch, Jefta, Job en Anna. De predikant schrijft: „Hoe verschillend hun karakters en hoe onderscheiden hun wegen ook waren, allen moesten de doodsjordaan over. Wat een voorrecht is het dan, als er door Gods genade een uitzien mag zijn op de stad die fundamenten heeft. Dan wordt sterven erven. En dan mag straks eeuwig dank worden gebracht aan Hem Die het Leven is.”