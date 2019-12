”Overboord”: kinderboek over bootvluchteling

„De bijenhouder van Aleppo” voor kinderen – het zou handig zijn om dit boek over bootvluchteling Samuel zo neer te zetten. Maar dat zou te simplistisch zijn. Tegelijk geeft zo’n kreet wel meteen een goede indruk waar ”Overboord” van Rijk Arends over gaat: over een jongen die vanuit Syrië naar, in dit geval, Nederland is gekomen. Via schimmige smokkelaars, een gammele boot en overvolle kampen – de verhalen zijn inmiddels bekend.

Samuel lijkt goed zijn draai te kunnen vinden in Nederland en op school. Twee dingen brengen daar verandering in: een schoolproject over zijn reis en de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.

Het boek heeft een doordachte opbouw, waarin je via flashbacks leest over Samuels reis. Toch blijft het geheel wat aan de oppervlakte, en is het verhaal minder overtuigend dan dat in ”Onder vuur”, het boek over de Tweede Wereldoorlog waarmee Arends in 2017 debuteerde. De auteur snijdt (meer dan) genoeg boeiende thema’s aan, maar een groot deel van het boek draait om protest tegen het azc. Met kreten als „vuile asielzoeker”, een baksteen die door het raam van Samuels huis wordt gegooid, en rellende demonstranten doet dat wat stereotiep aan.

De andere lijn is interessanter: door het project moet Samuel terugdenken aan dingen die hij liever vergeet en verzwijgt. Daarnaast voelt hij zich schuldig over de dood van zijn te vroeg geboren zusje. Diep uitgewerkt wordt dat niet, actie en avontuur voeren uiteindelijk de boventoon in dit boek.

Boekgegevens

Overboord, Rijk Arends; uitg. Den Hertog; 125 blz.; € 9,50