Oorlog door kinderogen

Hoe beschrijf je de lotgevallen van een kind in oorlogstijd zonder de werkelijkheid geweld aan te doen? Kathleen Vereecken slaagt erin met ”Alles komt goed, altijd” – het trieste verhaal (11+) over Alice, die haar thuis kwijtraakt, haar moeder en zusje aan de dood moet afstaan en in zekere zin ook haar levende familieleden kwijtraakt.

Ze beschrijft de Eerste Wereldoorlog in Ieper door kinderogen en is tegelijk actueel. Vereecken laat met soms bijna naïeve zinnen zien hoe oorlog kinderen hun onschuld ontneemt. Elke bladzijde brengt nieuwe dieptepunten. Het boek toont de veerkracht van kinderen, waardoor het niet helemaal in mineur eindigt. Het won dit jaar de Woutertje Pieterse Prijs. Terecht.

Boekgegevens

Alles komt goed, altijd, Kathleen Vereecken en Charlotte Peys (ill.); uitg. Lannoo; 172 blz.; € 18,99