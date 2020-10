Ontroerende roman over een naaister in Auschwitz

Rollen fleurige stof, klosjes garen, meetlinten en naaimachines vormen het decor van het Hogere Naaiatelier, waar de 15-jarige Ella begint met werken. Het klinkt geweldig, ware het niet dat het atelier in Auschwitz-Birkenau staat. Berkenwoud, zo wordt het genoemd. Tijd van schrijven is 1944.

Ella ontwerpt dure japonnen voor de vrouwen van de officieren, en probeert op deze manier het kamp te overleven. Samen met Rose ondergaat ze de kwelling van het dagelijks appel, de wispelturigheid van de vrouwelijke officieren en de altijddurende honger. Haar veerkracht ontleent ze aan de herinneringen aan haar oma, bij wie ze opgroeide en van wie ze het naaien leerde. Rose, de grote verhalenverteller, wordt ernstig ziek en verdwijnt, terwijl Ella mee moet met de dodenmars, het kamp uit. Zal ze ooit een plek van hoop bereiken?

”Het rode lint” is een ontroerende roman, geschreven vanuit Ella en komt heel dichtbij. De afzonderlijke delen zijn genoemd naar kleuren, die de emoties en gebeurtenissen van de hoofdstukken weergeven. De schrijfster heeft verscheidene boeken over historische mode op haar naam staan en heeft kennis van zaken. Het atelier heeft echt bestaan, wat het verhaal des te schrijnender maakt.

De schrijfster erkent dat het onvoorstelbare lijden niet in woorden uit te drukken is. Haatmisdrijven zijn van alle tijden, en „alleen door daden van vriendelijkheid te zien als heldendaden, kunnen we ons weren tegen zowel haat als geweld. Dat is mijn hoop”, aldus Adlington. ”Het rode lint” is zowel voor volwassenen als voor jongeren een boek dat diepe indruk zal maken.

Het rode lint, Lucy Adlington; uitg. KokBoekencentrum; 387 blz.; € 17,99