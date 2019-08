Nu inzenden: verhalenwedstrijd de Driestar

In 2019 bestaat de Driestar in Gouda 75 jaar. De oprichting door Piet Kuijt had plaats in 1944: in Krabbendijke kwam toen een kweekschool op reformatorische grondslag. De school verhuisde na de Watersnoodramp in 1953 naar Gouda. Daar werd ook een school voor voortgezet onderwijs opgezet.

Dit jaar wordt het 75-jarig jubileum gevierd en daarbij wordt ook teruggekeken. Er verschijnt een bundel met verhalen van (oud-)studenten en (oud-)medewerkers over hun belevenissen en ervaringen op de Driestar.

Het thema van deze verhalenwedstrijd is ”Mijn Driestar”. In de loop van 75 jaar hebben duizenden studenten, docenten en andere medewerkers allerlei persoonlijke herinneringen aan hun tijd op de kweekschool, PA, KLOS, OK, pabo, lvo, beroepsopleidingen enzovoort. Daarover zijn mooie verhalen te vertellen.

Samenwerking

In samenwerking met het Reformatorisch Dagblad schrijft Driestar hogeschool een verhalenwedstrijd voor (oud-)studenten en (oud-)medewerkers uit. De tien beste verhalen worden opgenomen in de speciale jubileumverhalenbundel. Die zal de jury op 28 november presenteren in Gouda. Daarnaast zal het beste verhaal integraal worden opgenomen in het Reformatorisch Dagblad van 29 november. De jury bestaat uit schrijfster en oud-Driestarstudent Els Florijn, RD-redacteur Rudy Ligtenberg en Driestardocent Nederlands Janneke de Jong.

Prijs

Behalve de tien beste verhalen voor de bundel kiest de jury ook een top drie. Aan deze eerste drie plaatsen zijn prijzen verbonden. De winnaar krijgt een bedrag van 100 euro, nummer twee 75 euro en de derde plaats is goed voor 50 euro.

Beoordeling

De jury beoordeelt de verhalen op originaliteit, kwaliteit en natuurlijk op de relatie met de Driestar.

Over de uitslag van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Eisen

* Schrijf een persoonlijk verhaal waarin de Driestar op de een of andere manier een rol speelt.

* Gebruik niet meer dan 2000 woorden.

* Mail het verhaal vóór 1 september 2019 naar verhalenwedstrijd@driestar-educatief.nl onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Gebruik dit mailadres ook voor eventuele vragen.

* Stuur met het verhaal een duidelijke foto van uzelf mee.