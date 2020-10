Noodkreet van de universiteit: 40 stellingen

Net als Luther spijkeren ze stellingen aan de poort, de hoogleraren Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns. Niet van de kerk, maar van de universiteit. Niet over de leer, maar over het universitaire werkklimaat. Het water staat hen aan de lippen. In het pamflet ”40 stellingen over de wetenschap” gaan ze na hoe dat beter moet kunnen.

Wat is het geval? Het beeld dat wetenschappers elites vormen die „veel lezen, schrijven, proefjes doen en praten voor een net salaris, met lange vakanties”, is allang achterhaald.

De universiteit gedraagt zich als een „parasitaire instelling.” Het budget van universiteiten is ontoereikend. De tijd gaat vooral op aan onderwijs, waarvoor de uren veel te krap begroot worden. Een tijdelijke baan van meer dan 0,7 fte leidt vaak tot een burn-out. „De opgebruikte lichting maakt plaats voor een volgende.” Docenten hebben geen tijd om hun eigen vakgebied bij te houden en daar zelf aan bij te dragen. Ze worden daarom gedwongen structureel vijftien uur per week onbetaald over te werken.

De overheid is volgens de hoogleraren aan zet om de misstanden van het universitaire systeem aan te pakken. Een eerste stap kan zijn om de universiteit niet te runnen als een bedrijf. „De overheid is geen ceo, en de student is geen klant.”

Het pamflet is een noodkreet uit de universitaire praktijk. Maar het is de vraag of ze met de oproep om in opstand te komen, wetenschappers wel de juiste weg wijzen.

40 stellingen over de wetenschap, Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns; uitg. Boom; 96 blz.; € 12,50