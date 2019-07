Non-fictie van Britta Teckentrup

Ze was al geen onbekende, de Duitse illustrator Britta Teckentrup, maar sinds haar prentenboek ”Sst! De tijger slaapt” vorig jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen centraal stond, is ze bij het brede publiek bekend.

Ze maakte ook naam met een serie eigenzinnige zoekboeken (”Eentje is anders”, heet het eerste deel). Nu verrast ze met een informatief boek over vissen, ”Overal zijn vissen”. Net zo fraai vormgegeven als de zoekboeken – en met glinsterend goud op de vissenschubben op het omslag. Teckentrup tekent allerlei vissen, van de haai en de schol tot de wonderlijkste schepselen (die volgens de visie die uit dit boek spreekt via evolutie zijn ontstaan). Ze doet dat in haar eigen, bedrieglijk eenvoudig ogende en toch minutieuze stijl en met een intrigerend kleurgebruik. De tekstjes nemen kijkers dieper mee de wonderlijke waterwereld in en dankzij de interactieve opzet van het boek –met zoekopdrachten zoals: „Dit zijn allemaal vissen... toch?”– houdt ze de aandacht gevangen.

Je leert hoe een vis dankzij zijn zwemblaas kan stijgen en dalen in het water en dat meervallen smaakpapillen op hun hele lichaam hebben. De illustrator gebruikt alle mogelijkheden van het boek: bij het hoofdstuk over oceanen moet je het boek bijvoorbeeld dwars houden en ze benut de hoogte van twee volledige bladzijden om de diepte van de oceaan weer te geven. Het boek is aangekondigd als eerste deel in een non-fictieserie. Waar de volgende delen over gaan, is helaas nog niet bekend.

Overal zijn vissen, Britta Teckentrup (vertaling Margje en Sjoerd Kuyper); uitg. Fontaine; 32 blz.; € 17,-