Nog een race naar de maan

Een eerste blik in het boek ”Race naar de maan 3D” doet de wenkbrauwen fronsen. Om meer dan één reden: de herdenking van 50 jaar maanlanding is al een paar maanden achter de rug. Sommige foto’s zijn dubbel afgedrukt, naast elkaar. En de inhoud is dit jaar ook al meer dan eens in andere boeken verschenen.

Toch biedt het boek wel degelijk een nieuwe kijk op de maanrace. Het geheim zit hem in de achterflap: een 3D-bril. Die verklaart ook waarom 150 foto’s in tweevoud zijn afgedrukt. Ze verschillen iets van elkaar in perspectief, waardoor ze met de meegeleverde 3D-bril diepte laten zien. De Russische Spoetnik-satelliet lijkt ineens boven de pagina te zweven. Hetzelfde geldt voor tal van andere beelden.

Dat neemt niet weg dat het boek inhoudelijk weinig nieuws te melden heeft in vergelijking met andere publicaties over 50 jaar maanlanding. Nog een kritiekpuntje: de vertaler had lange, complexe zinnen best kunnen opknippen en wat meer afstand kunnen nemen van het Engelse taaleigene. Dat had het boek prettiger leesbaar gemaakt.

Maar wie geïnteresseerd is in ”50 jaar maanlanding” zal zich niet bekocht voelen. Het boek biedt een veelzijdig overzicht van de uitdagingen en de teleurstellingen waarmee zowel de toenmalige Sovjet-Unie als de Verenigde Staten te maken hadden in hun strijd om de eerste mens op de maan te zetten. De stereobeelden met de 3D-bril zijn wel het belangrijkste argument om er kennis van te nemen.

Boekgegevens

Race naar de maan 3D. Een nieuwe kijk op onze eerste ruimtereis, David J. Eicher en Brian May; uitg. Veen Media/New Scientist; 240 blz.; € 39,99