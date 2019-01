Nieuwe romanserie van de Australische auteur Carolyn Miller

Anne-Minke Hakvoort

Een nieuwe romanserie ziet het licht, onder de veelzeggende titel ”Regency-bruiden”. De Australische auteur Carolyn Miller put uit de rijke geschiedenis van de 19e eeuw om een decor te creëren voor deze driedelige reeks. ”De eigenzinnige juffrouw Ellison” is het eerste deel, en laat meteen zien welke thema’s centraal staan. Allereerst is daar de strikte scheiding tussen de adel en het gewone volk, tussen de rijke meesters en de knechten. Daarnaast is er een voorspelbare romantische relatie tussen twee figuren uit verschillende lagen van de bevolking. Lavinia heeft haar moeder verloren, is koppig en vooral erg bewogen met de armen in haar omgeving. De nieuwe graaf houdt zich verre van wat zich op zijn landgoed afspeelt, maar raakt door Lavinia betrokken bij deze arme families. Is hij echt zo hardvochtig of is er een geheim uit zijn verleden dat hem zo doet handelen? En wat is eigenlijk de achtergrond van Lavinia? Als deze twee verledens bij elkaar komen, moet er een cruciale beslissing genomen worden.

Liefhebbers van de Regency-periode met al haar franje en opsmuk zullen smullen van deze roman. Naast de uitvoerige beschrijvingen van etiquette, kleding en gewoonten heeft de auteur ook de bekering van de graaf een duidelijke plek gegeven. „Geloven, belijden, gered worden”, zo verwoordt ze het. Geen zonde is te groot dat hij niet vergeven kan worden. Wie in Christus is, wordt niet veroordeeld. Onder alle dialogen en beschrijvingen zit deze diepere laag, die laat zien dat er bij God altijd een nieuw begin mogelijk is.

Boekgegevens

De eigenzinnige juffrouw Ellison, Carolyn Miller; uitg. Kok, Utrecht, 352 blz.; € 19,99.