Nieuwe roman van Cathy Gohlke over de Tweede Wereldoorlog

In de Hebreeuwse overlevering staat de boom des levens voor de vervulling van alle dingen in het hele leven door Adonai. En het is dit symbool dat centraal staat in ”Het medaillon” van Cathy Gohlke.

In deze historische roman over de Tweede Wereldoorlog staat de hoop om te overleven in schril contrast met de gruwelen die de Joden in het getto van Warschau in hun dagelijks leven meemaakten. De Poolse Rosa trouwt net voor de oorlog met Itzhak en krijgt een medaillon van de boom des levens van haar man. Wanneer de dood steeds dichterbij komt, weet Rosa haar dochtertje Ania uit het getto te krijgen, terwijl ze zelf gedeporteerd wordt. Op een wonderlijke manier overleeft het meisje de oorlog, en wordt opgevangen door Sophia. Deze doet alsof Ania haar eigen kind is. Wanneer Itzhak op zoek gaat naar zijn vrouw en kind, komt hij op het spoor van Ania. Maar zal Sophia haar afstaan?

Deze roman is op historische feiten en interviews gebaseerd, wat de waarheid des te weerzinwekkender maakt. De mensonterende taferelen die beschreven worden raken je als lezer en laten je huiveren. Maar boven alles uit klinkt het geloof dat God, Die de Rode Zee kliefde toen er nergens meer een weg was, nog steeds dezelfde God is. Hij baant een weg en biedt uitkomst, zelfs door de diepe nood en angsten heen. Het geloof in deze God is de drijfveer van de schrijfster. Alleen bij Hem zijn echte vrede en overgave te vinden.

Boekgegevens

Het medaillon, Cathy Gohlke; uitg. Den Hertog; 439 blz.; € 24,90