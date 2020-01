Nieuwe roman Karen Kingsbury over bomaanslag Oklahoma City

Een zware bomaanslag in Oklahoma City in 1995 heeft diepe sporen nagelaten bij de Amerikanen. Vijf jaar later is er een prachtig monument onthuld om de slachtoffers te gedenken. Dit monument is de plaats waar Karen Kingsbury haar nieuwe roman laat afspelen. De boom bij het monument staat symbool voor hoop na deze tragische gebeurtenis.

Twee mensen die allebei hun ouders verloren bij de bomaanslag vinden elkaar tijdens een herdenking bij het monument, Bradley en Jenna. Ze verliezen contact, maar Bradley blijft al die jaren op zoek naar Jenna. Op een bijzondere manier raakt Ashley Baxter hierbij betrokken en weet de twee bij elkaar te brengen. Jenna heeft in de tussenliggende jaren God gevonden. Bradley is een verbitterde, boze man. Fans van Karen Kingsbury weten hoe dit gaat verlopen: ze nemen diepbedroefd afscheid, maar door een wonder komt ook Bradley tot geloof en leefden ze nog lang en gelukkig. En inderdaad, zo gaat het. Over de familie Baxter zijn inmiddels meer dan twintig boeken verschenen, en de Baxterclan komt hier ook uitgebreid aan bod. Kingsbury schuwt het niet om een zwaar thema neer te zetten: waarom laat God Zijn kinderen door een bomaanslag omkomen? Een kritische houding ten opzichte van haar theologie blijkt nodig. Volgens haar bidt de overleden moeder van Bradley in de hemel voor haar zoon of hij tot geloof mag komen. Een typische Kingsbury-roman. Vlot geschreven, makkelijk leesbaar, vol emoties en romantiek, met hoop, geloof en liefde als ondertoon.

Boekgegevens

Tot de maan en terug, Karen Kingsbury; uitg. KokBoekencentrum; 301 blz.; € 21,99