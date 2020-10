Nieuwe Lynn Austin is weer prachtig

Reikhalzend is ernaar uitgekeken, naar deze nieuwe roman van de geliefde schrijfster Lynn Austin. ”Als ik jou was” ligt nu eindelijk in de winkel.

Meteen aan het begin van het boek krijg je als lezer een stukje van het plot mee, dat gedurende alle hoofdstukken in je achterhoofd blijft zeuren. Want hoe komt het nu dat de ene hoofdpersoon zich uitgeeft voor de andere? Je leest over twee vriendinnen, die in de tijd van de Tweede Wereldoorlog min of meer tot elkaar veroordeeld zijn.

Eve is bediende op een groot landgoed, extrovert en uitbundig, en Audrey is de dochter van de rijke familie waar Eve en haar moeder dienen. Zij daarentegen is bang en gevoelig, en erg naïef als het gaat over het echte leven in de boze wereld. Samen trotseren ze de oorlog, helpen waar nodig, verplegen en vermaken, en leren allebei iemand kennen aan wie ze hun hart verliezen.

Maar vijf jaar na de oorlog is alles omgedraaid. Dan is Eve een welgestelde vrouw in Amerika en heeft de rijke Audrey alles verloren. Of toch niet?

Lynn Austin heeft weer een prachtige roman geschreven, waarin ze onder woorden brengt hoe heftig het was om te leven te midden van bombardementen, schuilkelders en bittere armoede in een oorlog waar zo veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook al keer je God door al deze ellende de rug toe, zoals Eve, toch laat Hij Zich kennen als de goede Herder, die Zijn schapen opzoekt. Bij Hem is altijd vergeving. Daar getuigt ook deze roman van.

Boekgegevens

Als ik jou was, Lynn Austin; uitg. KokBoekencentrum; 431 blz.; € 24,99