Negen preken van ds. A. F. R. van de Veen over het Bijbelboek Esther

In ”Genade bij de troon” (uitg. De Banier, Apeldoorn; € 16,50) schetst ds. A. F. R. van de Veen, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Utrecht, hoe koningin Esther als middel in Gods hand is gebruikt om een groot volk in het leven te behouden.

„Het Bijbelboek Esther spreekt van Gods voorzienigheid”, zo vermeldt de achterzijde. Een van de preken, over Esther 3:15m, heeft Gods voorzienigheid expliciet als thema. In de eerste preek staat ”het grote feest van Ahasveros” centraal, terwijl de negende preek gaat over de instelling van het Purimfeest.

In de preken „wordt jong en oud aangesproken en opgeroepen de Heere te zoeken nu het nog de genadetijd is”.s Twee preken, over Esther 8 en 9, zijn geschikt om op biddag te lezen.