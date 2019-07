Must-read over pesten

In ”Dit blijft mijn geheim” van Joke van Winkel leer je drie meiden en hun gedachtenwereld kennen. Louise wordt gepest, Mathilde is de pester met haar eigen frustraties en Edith is de meeloper. Invoelend en levensecht vertelt Joke van Winkel vanuit elk perspectief het verhaal. In flashbacks komt het verleden van de meiden aan bod. Je leest over hun verborgen angsten en motieven. De dialogen zijn direct en levendig, de middelbare schoolsfeer is uit het leven gegrepen. Een must-read voor meiden (en jongens) vanaf 11 jaar, die ongetwijfeld met dit onderwerp te maken krijgen. ”Dit blijft mijn geheim” is een boek waardoor je leert denken met het hoofd van een ander en je gaat afvragen: waar sta ik?

Dit blijft mijn geheim, Joke van Winkel; uitg. Den Hertog; 225 blz.; € 14,50