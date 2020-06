Multatuli-liefhebbers schrijven Max Havelaar met de hand over

In het jubileumjaar van de schrijver Multatuli start de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een landelijk project voor een nieuwe, experimentele uitgave van diens roman ”Max Havelaar”: een handgeschreven lockdown-editie waaraan iedereen kan meedoen.

Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, journalist Elsbeth Etty en Frits van Oostrom, hoogleraar middeleeuwse literatuur, horen bij de bekende Nederlanders die meedoen en die de eerste delen thuis overschrijven.

Het project is een initiatief van VU-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Jacqueline Bel in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de VU en start maandag 15 juni. De eerste handgeschreven editie van ”Max Havelaar” verschijnt rond 1 oktober.

Het project is volgens de initiatiefnemer bedoeld „als uitdrukking dat de ideeën van Multatuli –pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (1820-1887)– over humaniteit, gelijkwaardigheid en eigenzinnigheid breed gedragen worden in een tijd waarin dit nog altijd hard nodig is.”

Iedereen kan meedoen aan het project, zegt Jacqueline Bel. „Om uit te drukken hoezeer de ideeën van Multatuli over rechtvaardigheid en menselijkheid inmiddels onderdeel zijn van de Nederlandse identiteit, nodigen wij iedereen van harte uit om letterlijk medeschrijver te worden van dit grensverleggende boek. Door zelf delen met de hand over te schrijven ervaart iedereen hoe indringend een tekst kan zijn.”

De VU zoekt ten minste 200 deelnemers. Iedere deelnemer wordt gevraagd ongeveer een half uur de tijd te nemen voor het overschrijven van een stuk tekst. Aanmelden kan via erfgoed.ub@vu.nl. De deelnemers ontvangen dan een PDF met daarin de over te schrijven tekst en een korte instructie. Zij hebben ook de mogelijkheid om beknopt aan te geven wat deze roman voor hen betekent. Bovendien kunnen zij een foto of video opsturen die hun schrijfproces weergeeft.

Filmpjes

De Max Havelaar lockdown-editie wordt opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van de VU en komt digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Het project bestaat verder uit een installatie van filmpjes die de medeschrijvers kunnen maken van hun schrijfarbeid, en een bundel waarin deelnemers beschrijven wat hun band is met de ”Max Havelaar”.