Missionair doktersechtpaar bouwt ziekenhuis in Peru

”God heeft ons gezien” is meer dan een boek. Het is het getuigenis van ”het ziekenhuis van het geloof”.

Hoog in de bergen van Peru begon het Duitse artsenechtpaar Klaus-Dieter en Martina John in 2007 aan medisch werk ten behoeve van de verwaarloosde indiaanse bevolking. Inmiddels staat er het hoogwaardige ”Diospi Suyana”, met een christelijke school en een christelijk mediacentrum.

Klaus-Dieter John vatte zijn ervaringen eerder samen onder de titel ”Ik heb God gezien”. Voor zijn nieuwste boek, waarin hij terugblikt op de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ ziekenhuis en school, draait de geneesheer-directeur het precies om: ”God heeft ons gezien”. Beide titels spreken verwondering uit over de leiding van de Almachtige. „Uit liefde heeft Hij Diospi Suyana laten ontstaan, om het volk te laten zien dat Hij hen niet vergeten is”, vat mevrouw John in het voorwoord samen.

”Diospi Suyana” is een uitdrukking genomen uit het Quechua, de taal van de berglandindianen. Het betekent: ”Wij vertrouwen op God”. Een getuigenis dus, van een artsenechtpaar dat al van jongs af aan de eigen medische talenten ten dienste wilde stellen van armen die weinig tot geen toegang hebben tot hoogwaardige medische hulp. Hun levensbestemming vonden ze in Peru, te midden van groepen indianen van wie 80 procent in armoede leeft en 30 procent analfabeet is. Vanuit het regeringscentrum in Lima was voor de noden van deze indianen bitter weinig aandacht.

Inmiddels staat er in het dorpje Curahuasi een modern ziekenhuis met goede apparatuur, waar tussen 2007 en 2015 al 150.000 patiënten een behandeling ondergingen – waarvan 6400 operaties. De kinderclub en school ernaast bieden plaats aan meer dan 600 kinderen, en vanuit het mediacentrum werden al zo’n 500 uitzendingen gemaakt. Bij dit alles staat de christelijke identiteit centraal. Zo beginnen alle medewerkers, onder wie zo’n 150 Peruanen, de ochtend met Bijbellezen en gebed.

Klaus-Dieter John is geen dogmaticus. Wie in zijn boek wil nagaan welke vorm van christendom hij precies voorstaat of welke leerstukken hij aanhangt, komt bedrogen uit. Wat daarentegen wel heel duidelijk naar voren komt, is de vaste overtuiging dat God bestaat en dat wie in Christus is verzoend Hem aan zijn zijde vindt. Dat is geen vanzelfsprekendheid voor iemand die voor zijn opleiding tot chirurg studeerde aan Harvard en Yale en aan de universiteiten van Johannesburg en Berlijn. Voortdurend probeert John zijn overtuiging over te brengen op wetenschappers en zakenmensen die zonder God hun weg gaan.

”Diospi Suyana” is daarbij zijn visitekaartje. De geneesheer-directeur kan er niet over uit hoe God Zelf wegen baande om menskracht, apparatuur en geld –22 miljoen euro, berekent John– bij elkaar te brengen om het hele complex mogelijk te maken. Weerstand was er volop. Maar uiteindelijk verleende het congres in Lima hem en zijn vrouw als blijk van erkentelijkheid het Peruaanse staatsburgerschap. En de nieuwe peperdure computertomograaf die Siemens Medical Solutions had toegezegd maar vanwege de christelijke identiteit van het ziekenhuis toch niet wilde geven, kwam er langs een andere weg alsnog.

”Het ziekenhuis van het geloof”, zoals de Johns het consequent noemen, is daarom een boeiend getuigenis vanuit de praktijk gericht op eenieder die het horen wil, maar zeker ook tot atheïsten (John schroomt niet om Richard Dawkins bij name te noemen). Tegelijk is het ook een zendingscasus die eigenlijk niet meer past in het hedendaagse denken over zendings- en ontwikkelingswerk. Programmatische belijndheid en begrippen als ownership en partnership (gericht op het van meet af aan betrekken van en overdragen aan lokale mensen) ontbreken grotendeels. Allesoverheersend is de spontane, ietwat charismatische aanpak.

Vanuit mijn persoonlijke kennis van en ervaring met missiologische ontwikkelingsvraagstukken heb ik daar zo mijn vraagtekens bij. Toch werkt het spontane geloofsvertrouwen achter ”Diospi Suyana” aanstekelijk. Wie weleens moe wordt van alle bezinning, beleid en programma’s voor hulpverlening, moet zich gerust eens laven aan het perspectief van de Johns. Want ook vandaag de dag zet Gods Woord aan tot spontaan liefdebetoon, of het nu ver weg is of dichtbij.

Boekgegevens

God heeft ons gezien (met dvd), Klaus-Dieter John; uitg. Scholten BV, Zwolle, 2017; ISBN 978 90 798 5970 2; 248 blz.; € 15,85.