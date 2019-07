Meisje in Napoleons leger

De historische jeugdroman ”IJzerkop” vertelt het boeiende verhaal van Stans. Dit 18-jarige meisje woont in 1808 in Gent. Ze is eigenzinnig, koppig, rebels en zit nooit om woorden verlegen.

Vanaf de eerste bladzijde laten de avonturen die Stans meemaakt, en die deels zijn geschreven in de ik-vorm en deels vanuit haar broer Pier, je niet meer los. Met heel veel sfeer en oog voor de omgeving beschrijft Van Rijckeghem het leven van Stans, die als meisje soldaat wordt in het leger van Napoleon.

In het verhaal, bedoeld voor 12-plussers, ontvlucht Stans Lieven, met wie ze verplicht werd te trouwen omdat hij de schuld van haar vader wilde betalen. Pier wordt door Lieven achter zijn zus aan gestuurd om haar terug te halen. In opdracht van haar vader draagt Stans een map onder haar soldatenkleding met tekeningen en beschrijvingen van een kanon, die ze voor veel geld moet verkopen aan keizer Napoleon. In het leger doet Stans er alles aan om niet als vrouw te worden herkend. Het verhaal, waarin Stans door haar heldhaftige optreden de bijnaam IJzerkop krijgt, is vol actie en verrassende wendingen. Aan humor ontbreekt het ook niet. In het boek komen veel uitdrukkingen en wijsheden voorbij, die makkelijk een glimlach om je mond toveren.

Helaas heeft het boek vanwege de woordkeus een kanttekening nodig. Dat de soldaten elkaar ruw aanspreken, is nog wel te begrijpen. Maar de vloeken die het verhaal ontsieren, maken dat het zeker geen boek is om zomaar aan te raden.

Boekgegevens

IJzerkop, Jean-Claude van Rijckeghem; uitg. Querido; 367 blz.; € 17,99