Mees en Tijn op avontuur in christelijk actieboek

Het alweer achtste deel in de populaire serie over Mees en Tijn (geschikt voor de middenbouw) sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek. Op de zolder van een oude loods vinden de twee jongens een houten kasteel. Opa vertelt dat zíjn opa dat heeft nagemaakt van een kasteel dat nog altijd bestaat en waar zijn oma zelfs heeft gewerkt: kasteel De Haar in Haarzuilens.

Uiteraard gaan de ondernemende jongens –ze zijn van het type dat je wel als vrienden zou willen hebben– met hun grootouders dit kasteel bezoeken. De rondleiding geeft veel boeiende informatie, maar Mees en Tijn worden vooral aangetrokken door de ruimtes die zijn afgesloten met een touw. Als ze samen zijn, pakken ze hun kans: „Even kijken mag vast wel.”

Eenmaal in de torenkamer dreigt Mees te vallen. Nog net lukt het hem om een dik touw vast te pakken. Maar daar blijft het niet bij: „Een ketting ratelt langs een katrol en een zwaar gewicht valt met een klap op de grond.” Als ze even later naar buiten kijken, is de ophaalbrug omhoog en ligt er een man in het water.

Om uit handen van een bewaker te blijven, komen ze uiteindelijk in de kelder van het kasteel. Veilig zijn ze daar ook niet, omdat ze op twee boeven stuiten die een kostbare ring en een ketting in het kasteel hebben gestolen.

Dit verhaal, dat zich afspeelt in een echt bestaand kasteel, is een geslaagde mix van avontuur en een stukje geschiedenis en bezorgt jongens en meiden veel leesplezier.

Boekgegevens

Mees en Tijn en het geheim van het kasteel, Ina van der Beek; uitg. Den Hertog; 92 blz.; verkrijgbaar vanaf de Kinderboekenweek, € 5,95 (tot en met 31 oktober)