Marieke Lucas Rijneveld kanshebber International Booker Prize

Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (1991) heeft het met haar roman ”De avond is ongemak” tot de shortlist van de fameuze International Booker prize geschopt. De prijs, een van de belangrijkste in de literaire wereld, wordt jaarlijks uitgeloofd aan boeken die naar het Engels zijn vertaald en zijn uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

Rijneveld debuteerde in januari 2018. Haar roman, over een reformatorisch boerengezin, werd een van de best verkochte literaire romans van dat jaar. Vorige maand verscheen de Engelse vertaling: ”The Discomfort of Evening”.

Rijneveld ontving voor haar werk eerder al de ANV Debutantenprijs. ”De avond is ongemak” stond daarnaast op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2019.

Het is nooit eerder voorgekomen dat een Nederlanse auteur op de shortlist van de International Booker prize terechtkomt. De winnaar van de prestigieuze prijs wordt op 19 mei bekendgemaakt.