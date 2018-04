Margreet Bunt schrijft kinderverhalen over (on)bekende profeten

Met sommige profeten weet je niet zo goed raad. Hoe vertel je kinderen over Habakuk? En wat moet je met Jeremia? Margreet Bunt, leerkracht in het basisonderwijs, schreef een boeiend boek; in beeldende vertelstijl brengt zij de profeten Amos, Habakuk, Jeremia, Haggaï en Zacharia dichtbij. Amos bijvoorbeeld: „Zijn gedachten tuimelen door zijn hoofd. In de schaapskooi is het rustig. Schapen snuffelen aan zijn benen. Amos krauwelt met zijn vingers door de wollige vachten en streelt de vochtige neuzen. Daar in de stille stal hoort Amos de stem van God, Die hem roept: „Amos, ga heen, profeteer tot Mijn volk Israël!””

Het boek is de neerslag van degelijke studie. Elk profetenverhaal begint met enkele bladzijden achtergrondinformatie. Maar de auteur verwerkt ook veel historische informatie in de verhalen. „De gouverneur maakt het pakketje open en leest de boodschap. „De Babyloniërs komen! Grenspost Bet Harafid is al veroverd, en ook Azeka geeft geen rooksignalen meer af. Een slecht teken! Nebukadnezar rukt op!”” De auteur tekende zelf ook de illustraties, met precisie en gevoel voor (historische) details.

De val van Jeruzalem is geen opwekkend verhaal: een verhaal over volkszonden, onheil en wegvoering. De worsteling van de profeten met het onheil en de onheilsboodschap komt duidelijk naar voren. Gods trouw aan Zijn volk laat de auteur ook zien, in het bijzonder in het laatste hoofdstuk over de terugkeer van het volk en de wederopbouw van de tempel.

Boekgegevens

De val van Jeruzalem en de wederopbouw van de tempel. Verhalen over (on)bekende profeten, Margreet Bunt; uitg. Den Hertog, Houten, 2017; ISBN 978 90 331 2834 9; 94 blz.; € 14,90.