Margaret Atwood wint Booker Prize 2019

Margaret Atwood en Bernadine Evaristo hebben maandag The Booker Prize gewonnen, de grootste literatuurprijs voor de Engelstalige wereld.

De Canadese Atwood (Ottawa, 1939) kreeg de prijs voor ”De testamenten”, de Britse Evaristo (Londen, 1959) voor ”Girl, Woman, Other”.

De jury kende de prijs toe aan twee schrijvers om dat het ging om „twee boeken waar wij geen afscheid van wilden nemen. Hoe langer we er over discussieerden, hoe meer we beide boeken als winnaar wilden benoemen. We konden ze niet van elkaar scheiden”, aldus juryvoorzitter Peter Florence. „Ze gaan over de wereld van vandaag de dag en geven ons inzicht in onze huidige maatschappij via personages die ons nog lang bij zullen blijven.”

”De testamenten” is volgens de jury bovendien „nog nooit zo politiek urgent geweest.” De roman is een vervolg op ”Het verhaal van de Dienstmaagd” (1985). Vijftien jaar na de gebeurtenissen in ”Het verhaal van de Dienstmaagd” heeft het totalitaire regime van de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis komen de levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevolgen.

Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt Atwood de lezer een kijkje in het corrupte systeem van Gilead.

Margaret Atwood wordt beschouwd als de ‘grande dame’ van de Canadese literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw een miljoenenpubliek met haar boeken.