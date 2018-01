Maretha Maartens schrijft bijbelse roman over Hanna

Bijbelse historische romans zijn lange tijd erg populair geweest. Denk aan de serie van de Amerikaanse auteur Francine Rivers over Batseba, Kaleb en Aäron, en aan de –eveneens Amerikaanse– schrijfster Lynn Austin met haar romans over Nehemia, Ezra en Zacharia.

De Zuid-Afrikaanse schrijfster Maretha Maar- tens waagt zich ook aan dit genre. ”Hanna” is ge- baseerd op slechts één Bijbelvers: „Elkana had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen.” De schrijfster vertelt uitvoerig hoe Hanna’s leven kan zijn geweest toen ze nog de enige vrouw van Elkana was en hoe het werd toen Peninna erbij kwam. Dat het diepin- grijpend geweest moet zijn voor Hanna is wel duidelijk. Jaloezie, wrok, boosheid en afgunst zijn begrijpelijke emoties. Naast alle gezinsperike- len komt ook het godsdienstige aspect naar voren. Het gezin van Elkana trekt op naar de tempel in Silo, waar Hanna haar hart uitstort en een belofte aan God doet. Uiteindelijk wordt Samuël geboren en op zeer jonge leeftijd weer naar de tempel gebracht.

”Hanna” is de weergave van een bekend Bijbelgedeelte met heel veel inlegkunde. Wat Hanna precies heeft gedacht en gevoeld en wat haar drijfveren waren, weten we niet. Wel was het zo dat haar moeilijke leefomstandigheden haar uitdreven tot God. Haar lofzang spreekt boekdelen. Na Samuël kreeg Hanna nog vijf kinderen, terwijl Samuël de Heere bleef dienen. God keert alles ten goede, is de boodschap van Maartens.

Boekgegevens

Hanna, Maretha Maartens; uitg. Barnabas, Heerenveen, 2017; ISBN 978 90 852 0298 1; 249 blz.; € 19,95.