”Maffe meester Daan” duikt in actieboek de geschiedenis in

Met series kun je alle kanten, blijkt maar weer: zowel het actieboek voor de middenbouw van de basisschool als dat voor de bovenbouw is een deel in een al bestaande kinderboekenserie. Echt verrassend zijn de boeken dan niet meer –het concept is immers bekend–, tegelijk is zo’n seriedeel waarschijnlijk wel een efficiënte leesbevorderaar. Grote kans dat een kind ook voorgaande delen wil gaan lezen, als het boek althans in de smaak valt.

Bij ”Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd” van Judith van Helden is die kans behoorlijk groot. Een joviale meester die het beste met zijn klas voorheeft en die soms een tikje onhandig is – die valt in de smaak. De schoolsetting is herkenbaar, maar alles is net iets grappiger en losser dan ze gewend zijn. Dat volwassenen ook fouten maken en die weer goedmaken spreekt ongetwijfeld ook aan.

In dit derde deel, opnieuw met speelse illustraties van Hanne Snel, werkt de school aan een geschiedenisproject omdat de school honderd jaar bestaat. De klas van meester Daan leert van alles over de Romeinen, en de lezer dus ook.

De bekende typetjes uit de andere delen zijn weer van de partij, zoals de „iebeejer” met haar terugkerende kritiek. Ook kom je ietsje meer te weten over het stille meisje Jet, van wie de moeder van huis is „vertrokken”. Onder de humoristische bovenlaag zit, kortom, genoeg om over na te denken. Niet voor niets zijn ook in dit deel vragen rond elk hoofdstuk opgenomen om in de klas over door te praten.

Boekgegevens

Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd, Judith van Helden; uitg. Columbus; 107 blz.; verkrijgbaar vanaf de Kinderboekenweek, € 5,95 (tot en met 31 oktober)