M.J. Arlidge schrijft geschenk Spannende Boeken Weken

De Britse auteur M. J. Arlidge schrijft het geschenkboek ”Wat jij niet ziet” voor de Spannende Boeken Weken 2020. Deze weken lopen van 1 tot en met 21 juni. Dat heeft het CPNB maandag bekendgemaakt.

Arlidge debuteerde in 2014 als thrillerauteur met ”Iene Miene Mutte”, het eerste deel van de populaire serie met inspecteur Helen Grace. ”Iene Miene Mutte” staat al drie jaar op rij in de CPNB top 100 bestverkochte boeken.

Hierna verschenen in de Helen Grace-serie ”Piep zei de muis” (2016), ”Pluk een roos” (2016), ”Klikspaan” (2016), ”Naar bed, naar bed” (2017), ”Wie niet weg is” (2017), ”Klein klein kleutertje” (2018) en ”In de maneschijn” (2018). Los van deze serie verscheen ”Kom je spelen?” (2019).

Tegelijkertijd met Arlidges geschenkboek verschijnt in de zomer van 2020 het negende deel van de Helen Grace-serie: ”Nog lange niet”.

Arlidge stond in 2019 met acht titels in de Spannende Boeken top 60. Helen Grace is in 2019 door Hebban-lezers verkozen tot populairste thrillerpersonage.

Sinds het begin van deze eeuw schrijft Arlidge ook voor Britse crimeseries.

De Spannende Boeken Weken zijn de aftrap van Zomerlezen (juni, juli en augustus). Onder het motto ”Je vakantie begint met boeken” werkt CPNB de hele zomer samen met reisorganisatie TUI, met als missie het lezen van boeken te bevorderen en ontspanning te vergroten.