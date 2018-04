Máxima als koningin, moeder, stijlicoon en carrièrevrouw

Wie is koningin Máxima? Vijf jaar na de troonswisseling doet menig koningshuiskenner verwoede pogingen om een zo compleet mogelijk beeld van de koningin te schetsen. Zo ook Marc van der Linden, een bekende royaltydeskundige. Hij observeerde Máxima als koningin, moeder, stijlicoon, echtgenote en carrièrevrouw.

Máxima heeft haar rol in Nederland zelf moeten en kunnen invullen. Haar leven als echtgenote en moeder moest met haar eigen carrière samenvallen en ze moest ook het perfecte visitekaartje van Nederland worden. Van der Linden maakt een diepe buiging voor Máxima, want volgens hem heeft zij de wereld veroverd als koningin Máxima.

Dat de auteur graag zijn kennis deelt, is voelbaar in zijn schrijfstijl. Zo goed als de koningshuiskenner van de tongriem gesneden is, zo vlot en meeslepend zijn ook zijn teksten. Door zijn ruime ervaring als royaltyjournalist heeft Van der Linden veel kennis paraat. Hij weet hoe het protocollair toegaat bij koninklijke bezoeken en geeft leken een verrassend kijkje achter de schermen.

En passant deelt Van der Linden een sneer uit. Aan de Franse oud-president Hollande, die verstek liet gaan bij de contraprestatie toen het koningspaar op staatsbezoek in Frankrijk was. Een blamage, volgens de auteur. Ook hekelt Van der Linden het massale gebruik van mobieltjes tijdens koninklijke bezoeken. Alsof het publiek de Oranjes liever door een schermpje ziet dan met eigen ogen, moppert hij.

Heel onderscheidend en uniek is het boek niet. De veelvuldige letterlijk geciteerde gesprekken van het koninklijk paar bij persontmoetingen maken de tekst stroperig; dergelijke momenten zijn vanwege het gesprekskarakter ongeschikt voor een weergave op papier. En zijn voor een doorgewinterde Oranjefan oud nieuws; die beoordeelt een nieuwe uitgave rond dit thema eerder op originaliteit dan op de drang naar volledigheid.

Boekgegevens

5 jaar Koningin Máxima, Marc van der Linden; uitg. LINK. Business Creatives, 2018; ISBN 871 06 789 2727 2; 175 blz.; € 14,99.