Luchtige jeugdboekenserie over milieuvervuiling

Wat doe je als je zuinig bent op de natuur en opkomt voor het milieu? Jenthe en Levi weten het wel. Ze richten een natuurclub op, samen met buurjongens Niels en Sem: de sterrentellers. De tieners gaan op pad om actie te voeren tegen lichtvervuiling. Ze willen voorkomen dat het ritme van nachtdieren verstoord raakt, dat energie verspild wordt en ze hopen dat er dan meer sterren te zien zullen zijn boven Nederland. Via posters vragen ze mensen hun buitenlamp uit te doen. Ook organiseren ze een actiedag. Als hun school de plannen steunt, lijkt het een daverend succes te worden. Maar dan horen ze dat er tien lichtmasten vernield zijn in hun gemeente. Sommige mensen verdenken de sterrentellers. Lopen hun acties nu in de soep?

Een boek over milieuvervuiling kan zwaar en serieus worden, maar dat is bij ”De sterrentellers” –deel 1 in een nieuwe serie voor tienplussers– niet het geval. Jeannette Donkersteeg, die inmiddels heel wat boeken op haar naam heeft staan, houdt het luchtig en voegt humor toe. De dialogen zijn levendig en er zit vaart in het verhaal. Ook de kleine zwart-witte illustraties tussen de tekst houden het toegankelijk. De aanstaande verhuizing van Jenthe en Levi naar Karinthië brengt extra spanning in het verhaal. Jenthe kan niet aan het idee wennen. Betekent dit het einde van de sterrentellers en van hun vriendschap met Niels en Sem? Het zijn thema’s die tieners boeien – en tussen de regels door leert ”De sterrentellers” hen respect te hebben voor de natuur.

Boekgegevens

De sterrentellers, Jeannette Donkersteeg; uitg. De Banier; 183 blz. € 10,95