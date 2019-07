Literair toekomstverhaal voor jongeren

Abe leeft in een denkbeeldige samenleving. Na een periode van Crisis en Chaos is er nu een Kentering. De wereld waarin wij leven hebben de mensen in dit verhaal achter zich gelaten. Ze wonen in boerendorpjes bij elkaar, kennis en techniek zijn verboden, want „meer kennis leidt tot ongelijkheid.”

Wanneer twee leden van de gemeenschap toch kennis hebben verzameld en gedeeld, worden ze streng gestraft. Voor Abe en vier andere jongeren is dit het moment om het dorp te verlaten. Ze ontvluchten de strenge regels en gaan op zoek naar Vrijburg, waar voor alle kennis van de wereld plaats is.

Tijdens deze vlucht, die het grootste deel van het boek beslaat, blijkt al snel dat ze worden achtervolgd. De opluchting is in eerste instantie groot als ze de grens oversteken en in Vrijburg komen, een land waar de mensen de wereld hebben hersteld zoals die voor de Crisis was (vergelijkbaar met onze wereld). Al snel komen vier van de vijf jongeren erachter dat ze niet kunnen wennen aan een wereld zonder strenge regels. Heimwee doet hen besluiten terug te gaan naar de andere kant van de muur.

Dit jeugdboek over de toekomst is voor de gemiddelde lezer niet gemakkelijk. Daarvoor mist het avontuur en is de spanning te veel onderhuids. Wie van een literair jeugdboek houdt, zal juist genieten van de schrijfstijl en de dubbele laag. Dit verhaal dwingt om na te denken over de tijd waarin we leven en onze plaats daarin. We willen vrij zijn, leven met minder regels, maar kunnen we nog zonder?

Boekgegevens

Naar de rand van de wereld, Dirk Weber; uitg. Querido; 227 blz.; € 14,99