Literair blad Liter zoekt mogelijkheden voor doorstart

Het christelijke literaire blad Liter dreigt te verdwijnen. Eind dit jaar verschijnt het honderdste nummer; als er niets gebeurt, zal dat ook de laatste zijn.

„Het aantal abonnees daalt al jaren gestaag, ondanks pogingen die daling te keren”, melden hoofdredacteur Liesbeth Eugelink en voorzitter Gerbert van Loenen van stichting Liter. „Het geld om door te gaan met vier tijdschriften per jaar plus een website ontbreekt.”

Liter ontstond in 1998 uit een fusie van de christelijke literaire tijdschriften Woordwerk en Bloknoot. „Honderd nummers mogen maken van een papieren literair tijdschrift mag een klein wonder heten”, aldus Eugelink en Van Loenen.

Toch is Liter nog niet klaar met de wereld, stellen de twee namens het bestuur en de redactie. „De redactie heeft ideeën. Er zijn schrijvers op het snijvlak van literatuur en geloof die lezers zoeken. En er zijn lezers die zulke schrijvers zoeken.”

De hoop is gevestigd op de abonnees en lezers. „Heeft u een idee? Wilt u meehelpen en -denken bij een eventuele doorstart? Of kunt u op een andere manier een steentje bijdragen om een doorstart mogelijk te maken? Zo hebben we gelukkig al jaren een mecenas, en met een extra mecenas zouden we wellicht verder kunnen. Hoe dan ook horen wij graag van u. Wellicht blijft het wonder dan werkelijkheid.”

Gegadigden kunnen contact opnemen met redactie@leesliter.nl.