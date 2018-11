Liesbeth van Binsbergen start serie over scouting

De inkt van het laatste, tiende deel in de serie ”Droombaan in de dierentuin” is nog nauwelijks droog of Liesbeth van Binsbergen verrast met een nieuwe serie. Scouting, daar draait het om in ”Scouts in actie”. Een thema waarover gek genoeg maar weinig kinderboeken verschijnen.

Hoofdpersoon is Lauren („Lau”), die nog maar kort in groep 6 van zijn nieuwe school zit. Hij heeft weinig aansluiting en zijn ouders en juf maken zich zorgen (ze zitten hem trouwens wel erg op de hielen, gezien de korte tijd die hij op school zit!). Hij moet maar eens bij scouting gaan kijken. Lau voelt er niets voor, en probeert er op allerlei manieren onderuit te komen. Hij sluit bíjna vriendschap met Luuk, een jongen uit de buurt. Maar door een domme opmerking over een zwembad dat ze in werkelijkheid niet hebben, ontloopt hij hem angstvallig – wat ietwat onnatuurlijk overkomt.

Van Binsbergen schrijft over het algemeen fijn en zorgvuldig. In een scoutingserie verwacht je in eerste instantie avontuur, maar in dit eerste deel draait het voor een groot deel om Laus worsteling met zichzelf. Een tikje psychologie zit er zeker in, maar de schrijver houdt het luchtig. Van Binsbergen laat in dit deel zien dat ze de regie over het verhaal houdt, met name in wat ze wel en niet beschrijft.

Scouting blijkt –even over de helft van het boek– goed bij Lau te passen. Op scouting sluit hij vriendschap met Laila, die de tweelingzus van Luuk blijkt te zijn. Ongetwijfeld gaan die drie in verdere delen nog meer avonturen beleven.

Boekgegevens

Welkom bij de welpen, Liesbeth van Binsbergen; uitg. Columbus, Heerenveen, 2018; ISBN 978 90 854 3385 9; 109 blz.; € 9,95.