Libris Literatuur Prijs voor Sander Kollaard

De Libris Literatuur Prijs van dit jaar is voor Sander Kollaard. Hij sleepte de prestigieuze prijs in de wacht met zijn roman ”Uit het leven van een hond”. Hij kon de prijs van 50.000 euro nog niet in ontvangst nemen, omdat hij in Zweden woont.

Volgens jurylid Bo van Houwelingen is het boek „groots in zijn eenvoud”. Het laat de lezer „nadenken over de waarde van een mensenleven. Een boek met een positief mensbeeld, dat ons schokken van herkenning heeft bezorgd, lessen in levenskunst en oprecht leesplezier.”

De jury koos de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020 al voordat de pandemie toesloeg, maar het boek gaat toevallig over een IC-verpleegkundige, met een zieke hond thuis.

„De spanning zit in Kollaards zinnen die steeds weer verrassen. Kollaard schrijft alsof hij praat met de lezer, gezellig, haast met een kopje thee erbij. Maar we merken al snel dat er meer steekt achter die knusse toon, achter de lichtvoetige zinnetjes”, aldus de jury.

Kollaard „sluit aan bij een rijke literaire traditie, zonder dat hij de lezer lastigvalt met onnodige hoogdravendheid. Hij laat zijn verteller volop verwijzen naar literatuur, muziek en film, maar niet om te imponeren: enkel om te kunnen onderzoeken wat kunst met een mens doet”, gaat het college verder.

De Libris Literatuur Prijs 2020 is „voor een tour de force, geschreven door een trefzekere stilist die een diepzinnige en ontroerende roman schreef over de lichtheid die het leven draaglijk maakt.”

De andere genomineerden waren Saskia de Coster, Wessel te Gussinklo, Oek de Jong, Marijke Schermer en Manon Uphoff.