Lezersgedichten over nieuw leven

De oproep om gedichten in te sturen over het thema ”Nieuw leven” heeft ongeveer 55 inzendingen opgeleverd. Als boekenredactie hebben we de tien mooiste geselecteerd, met als extra twee gedichten van jongeren.

Omdat er opnieuw best veel gedichten zijn ingestuurd is besloten om een top drie te kiezen die op vrijdag 17 april in de cultuurbijlage van het Reformatorisch Dagblad op papier worden afgedrukt. Het gaat om ”Er zij” van Els Kooij uit IJsselstein, ”De akker” van Lianne Verhelst uit Gouda en ”Gebogen over de aarde” van Lieke Verrips uit Vaassen.

De twaalf gedichten zijn hier te lezen.

Selectie Gedichten Nieuw Leven (003) by RD on Scribd



De afgelopen drie weken hebben RD-lezers ruim 200 gedichten ingestuurd over verschillende thema’s die te maken hadden met de coronacrisis. Er kunnen nu geen nieuwe gedichten meer worden ingestuurd. Alle inzenders heel hartelijk bedankt voor hun bedrage(n)!