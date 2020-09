Lezer J. K. van Klaveren: „Een prachtig geborduurde mantel om de Thorarollen”

„De inhoud, dat is voor mij zeker de eerste reden om een boek aan te schaffen. Maar niet de enige.” J. K. van Klaveren (72) uit Woudenberg is een regelmatige lezer. Maar als hij een boek in handen neemt, beziet hij het ook met een kennersoog. In zijn arbeidzame leven was hij betrokken bij de productie van boeken en kranten. „Dat draag je altijd met je mee.”

„Zoek je een boek om de inhoud of om de auteur, dan speelt vormgeving minder een rol. De leesbaarheid –lettergrootte en helderheid van papier– is vanzelf altijd van groot belang. Bij het ouder worden, gaan bij veel mensen de ogen wat achteruit. Het lezen wordt lastiger. Goed licht kan dat verbeteren, maar een duidelijke letter en helder papier zijn een eerste vereiste. Bij het rondneuzen in een boekhandel (maar ook online!) speelt de aantrekkelijkheid van de omslag wél een belangrijke rol. Een boek met een mooie of een verrassende omslag pak je eerder op dan een saaier exemplaar. Ben je op zoek naar een eenvoudig cadeauboekje, dan is de vormgeving ook van belang. Het verschilt dus nogal welk soort boek je zoekt: een theologisch werk, een informatief boek, een cadeauboekje of een historische roman. Zeker zo belangrijk is de flaptekst, meestal achter op het boek. Daarin wordt de inhoud van het boek heel kort samengevat met ook een stukje over de auteur. Deze informatie is voor mij soms beslissend om het boek te kopen, of juist niet.

De Bijbel is het belangrijkste boek. Het dient om Gods Woord en Evangelie onder de aandacht van mensen te brengen. Het gaat om de woorden die erin staan. Toch zijn al langer geleden school- en zakbijbels verrijkt met kleurige kaarten waarop bijvoorbeeld de zendingsreizen van Paulus staan aangegeven. Dat kan nuttig zijn, maar of het praktisch veel gebruikt wordt, is maar de vraag. Uitgaven van de Bijbel met kanttekeningen of met uitleg zijn waardevol. Daarmee wordt de Bijbel –voor mij in de Statenvertaling– beter toegankelijk. Soms bekruipt me de vraag of het niet beter zou zijn bepaalde woorden dan maar direct te vervangen in plaats van die te verklaren.

Nog niet zo lang geleden was de Bijbel vrijwel uitsluitend in een deftige donkere omslag te koop: bruin of zwart. Dat is aan het veranderen. Er zijn nu allerhande vrolijke kleurtjes en uitvoeringen. Ik kan mij voorstellen dat mijn (klein)kinderen dit als een vooruitgang ervaren. Het Bijbeltje krijgt dan wat ‘eigens’. Iets wat meer bij hen past. Ik houd het vooralsnog liever op een wat soberder en deftiger uitvoering. Het is het Woord van God waar ook een zekere stijl bij past. Hoewel ik pas weer las hoe de heilige Thorarollen in een Joodse synagoge worden bewaard: in een prachtige, kleurrijk geborduurde mantel waarop allerlei Joodse symbolen staan. Een voornaam bezit van de synagoge. Tsja, het kan verkeren.”