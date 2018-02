Levensbeschrijvingen van Engelse predikanten

Ds. Thomas Godwin (1803-1877) was een arme, ongeletterde schoenmaker in het Engelse graafschap Wiltshire. Hij leerde zichzelf lezen en schrijven en werd in zijn latere leven predikant in Strict Baptistgemeenten.

Zijn levensbeschrijving staat in ”Gevonden door de Opperherder” (uitg. De Banier, Apeldoorn; 14,95 euro). In het boek staan ook levensbeschrijvingen van A. B. Taylor en Francis Covell, eveneens Srict Baptistpredikanten. Deze drie voorgangers hadden gemeen dat ze geen van allen onder het Woord waren grootgebracht, niet als baptist waren opgevoed, maar uiteindelijk overtuigd calvinist werden. Het boek wordt ingeleid door ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en door ds. B. A. Ramsbottom, Strict Baptistpredikant in Luton.