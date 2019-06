Leugen en waarheid in de Eerste Wereldoorlog

Propaganda kan in allerlei vormen verborgen zijn. In de tijd van de Eerste Wereldoorlog werden populaire schrijvers door de regering geïnstrueerd om bepaalde thema’s in hun boeken te verwerken en zo mee te werken aan vaderslandsliefde. Maar hoe weet je nu wanneer een auteur echt in hart en nieren Engels gezind is of toch een spion van de Duitsers?

De schrijver Peter Holstein woont in Cornwall maar heeft een Duitse achternaam. Het is aan Rosemary om te bewijzen dat hij sympathie voor Duitsland heeft. Op slinkse wijze dringt ze zijn leven binnen, maar ontdekt dat het tegendeel waar is: Peter heeft belangrijke connecties met het Engelse vorstenhuis. Durft ze in alle opzichten voor de waarheid te kiezen? In dit eerste deel in de serie ”Schaduwen over Engeland” neemt de schrijfster de lezer mee naar de roerige tijd voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Op uitvoerige wijze omschrijft ze het mooie Engeland van toen, het prachtige landhuis in Cornwall, de stoffige kamers vol boeken en manuscripten en de manier hoe Rosemary zich hierin staande moet houden. Terwijl zij van leugens aan elkaar hangt, is Peter daarentegen een man uit één stuk. Hij heeft bewonderenswaardige principes en brengt de Bijbelse waarheden in de praktijk. Deze verschillen leiden soms tot humoristische situaties tussen de twee hoofdpersonen. Uiteindelijk ziet Rosemary in wat het licht is dat Peter verspreidt, of beter gezegd, Wie het Licht is, en strekt ze zich uit naar vergeving en naar waarheid.

Boekgegevens

Een onbekende naam, Roseanna M. White; uitg. Het Zoeklicht; 428 blz.; € 23,95