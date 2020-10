Leestips van boekhandelaar Willy Wouters﻿

Mijn dochter trouwt deze week en ik moet op m’n vingers getikt worden omdat de boekentips uitblijven. Mijn hoofd lijkt op een vergiet, maar gelukkig zijn er zóveel boeken dat die gaatjes makkelijk dichten.

1. Het duizelt me als ik de vrouwen van Willem van Oranje –laat staan zijn kinderen– moet opnoemen. Arend van Dam, ook schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar, laat ze allemaal voorbijkomen in ”De gijzelaar en de bastaard” (uitg. Van Holkema & Warendorf; € 15,99). Maar vooral haalt hij Willems ‘vergeten’ oudste zoon Filips Willem voor het voetlicht.

Die wordt als dertienjarige student door Filips II ontvoerd naar Spanje, uit wraak voor de afvalligheid van zijn vader. Hij moet daar vervreemden van Nederland en van de idealen van zijn vader. Het wrange is dat hij zijn vader nooit terugziet. Van Dam heeft een prachtig jeugdboek geschreven, waarin hij de geschiedenis objectief, van twee kanten, laat zien: vanuit Filips Willem en vanuit de Spaanse ‘spion’ Gabriel Osorio. De Tachtigjarige Oorlog lijkt ver weg, maar blijft interessant.

2. Het debuut van mijn provinciegenoot Sarah van der Maas speelt zich af in 1918 in Frankrijk. De grote oorlog komt in de boekenwereld steeds meer naar voren. Ralph, een gewonde Engelse soldaat, de negenjarige Gabriel, die zich zonder vader en moeder staande houdt in oorlogsgebied, en een rouwende Duitse majoor worden ongewild met elkaar verbonden in de strijd om te overleven. De schrijver tekent het nietsontziende geweld van de oorlog en de pijn van het leven scherp. Het lijkt onmogelijk om in zo’n harde wereld aan relaties te bouwen. Toch ontfermt Gabriel zich over Ralph, maar durft dan niet meer de waarheid te vertellen tegen de Duitse majoor die ‘vadert’ over hem. Kan in zo’n kapotte wereld wel sprake zijn van herstel? ”Nooit meer wachten” (uitg. Mozaïek; € 21,99) is een goed boek, vol diepgang en psychologie. Het kost je inspanning om het te lezen, maar het verrijkt je.

3. Deze maand sprak psycholoog en rouwspecialist Manu Keirse hier in de boekhandel. Het was indrukwekkend. Ik denk eraan terug als ”Je hoeft het niet alleen te doen” van Angenita Wesselius (uitg. Ark Media; € 19,90) binnenkomt. Wesselius verloor op 49-jarige leeftijd haar man aan ALS en bleef achter met drie dochters. Ze beschrijft het ziekteproces van haar man, de gevolgen ervan én haar rouwproces. Rouw ervaart ze als een mui waar niet tegenop te zwemmen valt. Ze herkent zich in een geknakte rietstengel, maar vindt ook troost omdat ze leert inzien dat God die niet verbreekt. Een persoonlijk en bemoedigend boek met veel verwijzingen naar Bijbelgedeeltes en liederen.