Leestips van boekhandelaar Willy Wouters

Het is zomer, lang licht en ik geniet van de mensen die in de grote boekenberg zoeken naar hét boek om te lezen tijdens de vakantie.

1. Werner (predikant) en Hannelie Groenewald (arts) wonen in Zuid-Afrika als ze zich geroepen weten naar Afghanistan: tweede op de ranglijst christenvervolging, vol politieke spanningen, vrouwonveilig, zonder wooncomfort en 99 procent islamitisch. Voor alle vier is het leven er moeilijk en eenzaam en toch laat God de beloften tot leven komen. Ze merken niet dat ze geobserveerd worden door leden van de Taliban. Op 29 november 2014 heeft een dodelijke aanslag plaats. Alleen Hannelie overleeft omdat ze die dag als arts buitenshuis werkt. Ze beschrijft hoe zij dit nieuws ontvangt, hoe ze handelt, hoe ze als vrouw, moeder en arts haar man en kinderen ziet en hoe God haar vasthoudt. ”De hoogste prijs” (uitg. De Banier, € 19,95) maakt veel indruk. Ze schrijft: „Je kunt zondags gemakkelijk naar de kerk gaan. Heel anders is het om het geloof buiten de kerk in praktijk te brengen. Je betaalt een prijs als je met je hele hart God wilt volgen. Het is nodig om de kosten te berekenen voordat je op weg gaat.”

2. Vooraf geloof ik niet in een boek van 536 pagina’s vol 15-regelige zinnen die bijna allemaal met ”en” beginnen. Het doet me denken aan een opstel dat vroeger genadeloos afgekeurd werd omdat je steeds begon met „En toen...” De theorie sneuvelt als ik ”De herinnerde soldaat” (uitg. Passage, € 24,90) van Anjet Daanje lees. Tijdens WO I wordt een Vlaamse soldaat gevonden die zijn geheugen kwijt is en in een krankzinnigen gesticht geplaatst wordt. Als een advertentie met zijn foto in de krant geplaatst wordt, melden tientallen vrouwen zich. Het verhaal van Julienne wordt geloofd en vanaf die dag heet Noen Merkem Amand Coppens en woont hij in Kortrijk. Herkennen doet hij niets, zij bouwt vanaf die dag zijn identiteit op. Na een gewenningsperiode lijken ze het ideale paar, maar zijn traumatische verleden dringt zich steeds op. Vooral het beeld van een blonde vrouw laat hem niet los. Wie is hij werkelijk? Een bijzonder boek.

3. Govert Jan Bach (ja, familie) heeft de Grote Bachatlas (uitg. Rubinstein, € 27,99) geschreven waarin hij Bach schetst in de tijd en ruimte. Wat opvalt is dat de Duitse musicus veel reisde. Als jongen liep hij al 340 kilometer (in 14 dagen!) naar Lüneburg om daar naar een goede school te gaan. Vandaaruit liep hij regelmatig twee dagen naar Hamburg om de organist Reineken te horen spelen. Op zijn twintigste liep hij op z’n eentje 450 kilometer om Buxtehude te ontmoeten. In oktober 1707 liep hij 60 kilometer om met Maria Barbara te trouwen. Vier kinderen kregen zij, maar toen hij van een reis met prins Leopold terugkeerde, bleek dat ze was gestorven en al begraven. Zijn tweede vrouw reisde zelfs af en toe met hem mee om te zingen tijdens uitvoeringen. Hun thuisblijven was weinig. Bijzonder. Wat een mooie uitgave.