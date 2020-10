Leestips van boekhandelaar Johan Brokking

In dit najaar verschijnen weer vele nieuwe titels van bekende en onbekende schrijvers. Hierbij een kleine selectie van boeken die ik de afgelopen tijd heb gelezen.

1. Een fotoboek over dertig grote gezinnen: een prachtig initiatief! Fotografe Claudia Kamergorodski maakte de foto’s, journaliste Alice ten Napel verzorgde de tekst. Mooi aan ”Heel veel liefde. Grote gezinnen in woord en beeld” (uitg. KokBoekencentrum, € 20,-) is dat de gezinnen positief worden benaderd.

De meeste geportretteerde gezinnen hebben tussen de vijf en negen kinderen. Meer dan tien van de gezinnen hebben een christelijk-reformatorische achtergrond; ook zijn er portretten van een aantal Joodse gezinnen, zoals van het negen kinderen tellende koppel van rabbijn Jacobs van de joodse gemeente Chabad Flevoland. „Mijn carrière is mijn familie”, aldus de rabbijn. Van het rooms-katholieke gezin van Patrizia Paloni valt de prachtige foto op: een twaalftal van groot naar klein. Dit is een mooi lees- en bladerboek!

2. ”Hartstocht” van ds. C. G. Vreugdenhil (uitg. De Banier, € 14,95) wil een aanmoediging en een stimulans zijn voor evangelisatie en zending. Dichtbij en veraf, in de persoonlijke situatie en vanuit de gemeente.

In het boek staan 49 overdenkingen voor 7 weken. In de eerste drie weken staat het gesprek centraal dat Jezus had met de vrouw bij de Jakobsbron. Het zijn aansprekende meditaties in rapport met de tijd waarin wij nu leven. In het tweede deel van het boek gaat het over Paulus op de Areopagus en zijn verdediging van het christelijke geloof. Na elke week staan zijn gespreksvragen over de voorgaande meditaties opgenomen. De moeite waard om te lezen.

3. Ik heb getwijfeld of ik dit boek zal aanbevelen, maar ik doe het toch. Ik vind ”Strijd de goede strijd des geloofs” (uitg. Boekscout, € 18,50) een sympathiek boekje. Mede doordat de schrijfster haar opa, die predikant was, voor het voetlicht haalt om wat hij deed en hoe hij was.

Ik kende dominee Jan van Amstel niet, ook niet van naam. Hij groeide op in Huizen, was aanvankelijk handelaar in kaas. De gereformeerdebonder diende later negen gemeenten, waaronder Putten, Groot-Ammers en Voorthuizen. Mooi aan een boekje als dit is het tijdsbeeld dat geschetst wordt. Ook de dwarsverbanden zijn interessant: daardoor komen figuren als organist Piet van Amstel (1920-2003), de bekende psychiater Piet Kuiper (1919-2002) en een dochter van theoloog Miskotte aan bod. Alleraardigst. Maar lezen over het arbeidzame leven van deze predikant en over het gewone gemeenteleven is minstens even interessant.