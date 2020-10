Leestips van boekhandelaar Johan Brokking

Het najaar is het boekenseizoen bij uitstek. Wie in de Kinderboekenweek een boekhandel bezoekt met zijn of haar (klein)kinderen heeft ook meer dan voldoende keus in boeken met meerwaarde.

1. Zelden heb ik een boek gelezen dat zo treffend is in realiteit en beschrijving. ”Twee broers uit Auschwitz” (uitg. Mozaïek, € 22,99) is dan ook een ooggetuigenverslag van twee broers in het kamp Auschwitz: Dov en Yitzhak. Na 60 jaar weet de Israelische journaliste Malka Adler de broers te bewegen hun levensgeschiedenis te verhalen en het resultaat is zeer indrukwekkend. Hoe onvoorstelbaar wreed het toeging in Auschwitz, maar ook hoe wonderbaarlijk deze broers het hebben overleefd – men leze het.

Dit boek toont ook aan hoe belangrijk het denken van de mens is (zijn levensbeschouwing), hoe deze gevormd of misvormd wordt door antisemitisme en Jodenhaat. Een Jood was –volgens de nazi’s– minder dan een dier. En zo kon antisemitisme omslaan in haat. Een boek van importantie, ook ter waarschuwing!

2. Van geheel andere orde is het boek ”Het land van de jonker”, met als ondertitel: ”Uit de tijd van diensten en gunsten” (uitg. De Fontein, € 27,50). Het span Overeem en Paasman heeft al diverse kijk- en leesboeken over de Veluwe en haar (bijzondere) inwoners gepubliceerd. Ook dit is een prachtig en vermakelijk boek met tal van foto’s over diverse adellijke families op de West-Veluwe en in de IJsselstreek.

Zelf ben ik opgevoed rond water en tussen weilandmensen. Op de een of andere manier lijkt het of de meest bijzondere mensen vooral op de Veluwe wonen. Lees in dit boek onder meer over Jonker Maurits van Haersma de With en jonkvrouwe Nicoline Schimmelpenninck. Een mooi lees- en bladerboek!

3. Voor de echte literatuurliefhebbers zijn de boeken van Joseph Roth een must: na ”Job” gelezen te hebben begon ik aan ”Tarabas” (uitg. LJ Veen Klassiek, € 18,99). Dit jaar verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling van dit boek. Ik heb zelden een boek zo geboeid gelezen als deze titel. Joseph Roth is een schrijver bij wie elke zin raak is.

”Tarabas” speelt zich af in Oost-Europa in de tijd dat Hitler aan invloed won. Roth was zelf een Jood en voelde haarscherp aan dat het de verkeerde kant opging met de Joden daar. De schrijver is helaas arm en berooid overleden in 1939 te Parijs.

Tarabas wordt eerst als moordenaar beschreven en daarna als een heilige, die boetedoening doet voor zijn misdaden. Deze literatuur heeft iets weg van Russische schrijvers als Dostojevski ,Tjsechov en Tolstoj. Aanbevelenswaardig.