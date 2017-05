Leescampagne ”Nederland Leest” gaat dit jaar over robotica

De leescampagne ”Nederland Leest” zet na elf edities het thema robotica centraal. Het motto van de campagne in 2017 is ”Lees de toekomst”.

Nederland Leest 2017 heeft plaats van 1 tot en met 30 november. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen gelijktijdig hetzelfde boek gaan lezen en daarover met elkaar in discussie gaan.

Voor volwassenen is de keus gevallen op ”Ik, robot” van Isaac Asimov” (Meulenhoff). In november doen openbare bibliotheken het cadeau aan alle lezers, leden en niet-leden.

De Amerikaanse schrijver en biochemicus Isaac Asimov publiceerde tussen 1940 en 1950 negen sciencefictionverhalen die voor het eerst in 1950 gebundeld zijn ”Ik, robot”. Het is een futuristische raamvertelling rond een psycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven waarin ze veel met robots heeft gewerkt.

Nederland Leest Junior zet ”Cyberboy” van Tanja de Jonge (Holland) in de schijnwerpers. Bibliotheken delen dit boek op (basis)scholen in Nederland uit.

”In Cyberboy” speelt robotica een belangrijke rol. Wanneer is iemand nog een mens en wanneer een machine? Het boek is bedoeld voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar.

Nederland Leest is een initiatief van de CPNB, in samenwerking met de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken).