Lees- en doeboek over ontdekkingsreizigers

Het mag dan inmiddels meer dan een half millennium geleden zijn dat Columbus Amerika heeft ontdekt, het laatste woord over deze eigenzinnige ontdekkingsreiziger is zeker nog niet gezegd. In ”Columbus!” slaan Judith van Helden en Hanneke Holwerda de handen ineen. Van Helden vertelt het verhaal, Holwerda houdt de jonge onderzoeker bezig.

Het boek is met vaart geschreven. Voor je het weet zucht je mee als de kreet ”Land in zicht!” wekenlang op zich laat wachten en erger je je net als Columbus mateloos als de eigenwijze kapitein Martín weer eens zijn eigen gang gaat.

Kinderen van een jaar of tien met een niet te stillen lees- en informatiehonger komen in dit boek volledig aan hun trekken. Dat heeft wel tot gevolg dat het boek wat onrustig aandoet. Zit je lekker in een spannend verhaal, komt er om de halve bladzijde een kadertje tussendoor met informatie, een proefje, een spelletje of een knutselwerkje. Daar staat tegenover dat vrijwel al deze intermezzo’s uitdagend en verrassend zijn. Ooit eerder uitgenodigd om een visspeer te maken én uit te proberen?

Minpuntje is de soms wat summiere uitleg. Hoe maak ik precies die knoopjes in dat visnet en wat doe ik als mijn zeilbootje steeds omvalt? De illustraties bieden op zo’n moment weinig steun. Veel foto’s zijn te donker, rommelig of onduidelijk en weinig groter dan een postzegel.

Dat neemt niet weg dat ”Columbus!” echt een aanwinst is voor weetgierige denkers en doeners. Als je hiermee je kind niet achter de tablet vandaan krijgt, lukt het nergens mee. Zeker als papa of mama zelf ook de handen uit de mouwen steekt.

Boekgegevens

Columbus!, Judith van Helden en Hanna Holwerda; uitg. Columbus; 104 blz.; € 11,90