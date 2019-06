De bekende C. S. Lewis heeft al decennialang mensen tot God geleid door zijn boeken. Dat hij ook radio-uitzendingen heeft gehouden in de Tweede Wereldoorlog, die door de BBC zijn uitgezonden, is minder bekend. De auteur Cathy Gohlke gebruikt deze uitzendingen in haar nieuwe roman ”Totdat we thuis zijn”, en het zijn Lewis’ woorden vol hoop die de hoofdpersoon Claire tot inkeer en geloof brengen.

Claire brengt vijf Frans-Joodse kinderen naar Engeland en strandt daar tegen haar zin bij haar tante. Ze wordt bedrogen door haar Franse vriend en leert door de jonge David een ander anker van hoop te zoeken. „Om de liefde te verkrijgen waar je naar verlangt –om die werkelijk te bezitten– moet je je grootste angsten in Gods handen overgeven en Hem vertrouwen, zelfs in je grootste verlangens.” Alle hoofdpersonen moeten deze les leren, elk op hun eigen manier.

De schrijfster werd diep geraakt door het enorme aantal kindvluchtelingen heden ten dage, en heeft zich willen verdiepen in de leefwereld van een paar van deze kinderen ten tijde van de oorlog. Hoe is het om in een totaal nieuw land opnieuw te beginnen zonder ouders of familie, zonder de taal en de vaste vertrouwde dingen? Het is haar verlangen dat we als lezers aangespoord worden om erover na te denken hoe wij degenen kunnen bereiken die in nood verkeren. Wat mag de zorg voor weduwen en wezen ons kosten? Een roman met een volop Bijbelse opdracht die aanzet tot handelen.

Boekgegevens

Totdat we thuis zijn, Cathy Gohlke; uitg. Den Hertog; 414 blz.; € 24,90