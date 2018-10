Kinderboekenweekgeschenk is boek vol fantasie en vaart, maar geen uitblinker

De spanning zit er al snel in, in het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. In ”Eilandenruzie”, een deel in de serie Costa Banana van Jozua Douglas, draait het om de presidenten Pablo Fernando en Max Romero, die altijd ruzie hebben. Op uitnodiging van de vredelievende Benito Blanco gaan beiden een weekend naar zijn eiland, om tot verzoening te komen. Maar Romero heeft andere ideeën. Hij smokkelt een robotspin mee, voorzien van gif.

Het boek zou geen Douglas zijn als dit niet gepaard ging met veel fantasie, grappige vondsten, humoristische beelden en bizarre voorvallen. Maar ook met clichés, die bovendien nog eens regelmatig terugkomen (zoals geniepig loerende ogen). Douglas’ humoristische insteek blijkt alleen al uit hoe hij zijn personen beschrijft, die deels trouwens bekend zijn uit eerdere delen. Fernando is klein, „nog kleiner dan een te heet gewassen dwergkonijn.”

De kinderen van Fernando, Rosa en Fico, spelen de hoofdrol in het boek. Ze sluiten vriendschap met Angelino, Romero’s zoon. Met als doel om te spioneren, maar uiteindelijk worden ze echt vrienden. Net op tijd.

”Eilandenruzie” is een fantastisch verhaal dat je gauw te pakken heeft. Het zit vol actie en humor, maar is stilistisch geen uitblinker. Tel daar een enkele dubieuze vondst bij op (zo wordt Romero een keer de „Grote Schepper van de Wereld” genoemd) en het is duidelijk: er is geen noodzaak om deze week naar de boekhandel te rennen. Althans, niet om het cadeautje dat je meekrijgt.

Boekgegevens

De eilandenruzie, Jozua Douglas; uitg. Stichting CPNB, Amsterdam, 2018; ISBN 978 90 596 5456 3; 95 blz.; tijdens de Kinderboekenweek gratis bij aankoop van 10 euro aan kinderboeken.