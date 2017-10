Kinderboekenweek start met Nationale Kinderzwerfboekdag

Veel kinderen in Nederland kunnen thuis niet lezen omdat ze geen boeken hebben. Daarom is 4 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek, uitgeroepen tot Nationale Kinderzwerfboekdag.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp dat wil dat alle kinderen in Nederland boeken hebben om te lezen. De organisatie roept iedereen op om ruimte te maken in de boekenkast en gelezen kinderboeken uit zwerven te sturen, zodat meer kinderen kunnen lezen.

Het is de bedoeling dat de boeken terechtkomen bij een van de 1.800 KinderboekzwerfboekStations in Nederland, zodat kinderen ze daar vandaan kunnen halen en kunnen doorgeven aan anderen.