Kinderboekenprijzen voor Ineke Kraijo, Leanne van Spronsen en Janny den Besten

De juryprijs voor het beste christelijke kinderboek gaat voor het tweede jaar op rij naar Ineke Kraijo. Leanne van Spronsen en Janny den Besten ontvangen elk de prijs van de kinderjury, de EigenWijsPrijs.

De prijzen werden vrijdagmiddag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in CBC ’t Gulden Boek in Houten.

Kraijo (1974) won met het boek ”Vechten tegen de golven” (uitg. Columbus), een historisch verhaal over een jongen in vissersdorp aan de Zuiderzee. Den Besten kreeg de EigenWijsPrijs in de categorie groep 3 tot 5 uitgereikt voor het boek ”1 april!” (uitg. De Banier). Van Spronsen (1992) won in de categorie groep 6 tot 8 met haar debuut ”Keet” (uitg. Den Hertog), over een meisje met een ernstig zieke zus.

De jury prijst Kraijo dat ze in haar boek de lezer „de ruimte” laat en niet alles zelf invult en „dichttimmert”. Daarnaast zit het verhaal „ goed in elkaar, weet (het) van begin tot eind de aandacht vast te houden en staat (het) daarnaast ook nog eens vol prachtige zinnen die inspelen op de zintuigen.”

Vorig jaar won Kraijo het Hoogste Woord met haar jeugdroman ”Eileen”, het laatste deel van een trilogie die zich afspeelt in Ierland. De winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt 350 euro en een keramieken beeld van Hennie van Hartingsveldt. De winnaars van de EigenWijsPrijs krijgen een geldprijs van 175 euro.

Beide prijzen zijn een initiatief van de Stichting Platform Christelijke Kinderboeken.