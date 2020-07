Kinderboek: Verhuizende dieren in aanstekelijk rijm

In ”De Verhuisdieren” laat debutant Pieter van den Heuvel in aanstekelijk rijm een stoet verhuizende dieren de revue passeren. Van de krokodil die in zijn bek een schilderij van een krokodil vasthoudt tot de flamingo’s die sokken dragen, als mutsen over hun hoofd. Op elke bladzijde is een nieuw stukje van de optocht te zien. En omdat het boek in leporellovorm is uitgegeven zijn de pagina’s uit te vouwen tot een lang lint. Op de laatste bladzijde bereikt de stoet de bestemming. Dan zie je ook van wie de enorme groene poten zijn, die her en der tussen de dieren opdoken – en wat ze aanrichten. Mede door de bijzondere tekenstijl, met zwart-wit geschetste huizen op de achtergrond, is het een geslaagd debuut.

Boekgegevens

De Verhuisdieren, Pieter van den Heuvel; uitg. Gottmer; € 15,99